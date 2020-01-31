Рецидивиста из Степного привлекли в магазине водка, коньяк и еда

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:24:46+03:00

Похищенное у него изъяли

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В Советском районе Саратовской области вчера, 30 января, поймали мужчину, который, предположительно, ограбил магазин.

- Товаровед магазина сообщила, что неизвестный в 21:20 открыто забрал из магазина в поселке Степное бутылку водки, пять — коньяка и продукты, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полиция и Нацгвардия поймала 29-летнего рецивиста и изъяла у него похищенное. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU