Рецидивиста из Степного привлекли в магазине водка, коньяк и еда
Похищенное у него изъяли
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В Советском районе Саратовской области вчера, 30 января, поймали мужчину, который, предположительно, ограбил магазин.
- Товаровед магазина сообщила, что неизвестный в 21:20 открыто забрал из магазина в поселке Степное бутылку водки, пять — коньяка и продукты, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полиция и Нацгвардия поймала 29-летнего рецивиста и изъяла у него похищенное. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU