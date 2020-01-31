Бизнесмена из Энгельса оштрафовали за продажу водки в ларьке с фруктами

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:57:14+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал индивидуального предпринимателя Халилова И. С. о. за продажу алкоголя без лицензии.

- С иском обратилось МУ МВД РФ «Энгельсское». Полиция решила проверить магазин «Фрукты Овощи» на проспекте Фридриха Энгельса 10 августа 2019 года. Правоохранители нашли там 71 поллитровую бутылку водки и две бутылки коньяка объемом 0,5 литра. Мужчина продавал алкоголь без разрешения на это. Спиртное изъяли, — сообщили «КП-Саратов» в Арбитраже.

Инспектор отдела полиции 27 августа составил в отношении бизнесмена протокол и направил материалы в суд.

На процессе изучили документы и пришли к выводу, что предприниматель действительно совершил административное правонарушение. Халилову выписали штраф, а изъятое спиртное выписано уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU