В Саратовской области за 2019 год выявили 11 тыс. случаев заболевания раком
В Саратовской области за 2019 год впервые выявлено около 11 тыс. случаев онкологических заболеваний. Это примерно на 200 случаев выше уровня 2018 года.
На пресс-конференции в «КП-Саратов» заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова отметила, что это примерно на уровне других регионов.
Рост выявляемости она связала с тем, что люди стали чаще обращаться к врачам, а также улучшением диагностики.
Показатель заболеваемости составляет 474 случая на 100 тыс. населения.
По словам Аверьяновой, до 60% впервые выявленных случаев обнаружены на ранних стадиях, первой и второй.
- Это очень серьезная цифра, — отметила она.
На таких стадиях высока вероятность добиться стойкой многолетней ремиссии. Еще 20 лет назад, по словам Аверьяновой, о таком и мечтать не приходилось.
ИСТОЧНИК KP.RU