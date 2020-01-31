2020-01-31T13:10:56+03:00
Здоровье

В Саратовской области за 2019 год выявили 11 тыс. случаев заболевания раком

Повышение выявленных фактов заболевания связано с улучшением диагностики
Екатерина Семенова
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Врачи: Увеличение онкологии в Саратовской области связано с учлучшенной диагностикойВрачи: Увеличение онкологии в Саратовской области связано с учлучшенной диагностикойФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области за 2019 год впервые выявлено около 11 тыс. случаев онкологических заболеваний. Это примерно на 200 случаев выше уровня 2018 года.

На пресс-конференции в «КП-Саратов» заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова отметила, что это примерно на уровне других регионов.

Рост выявляемости она связала с тем, что люди стали чаще обращаться к врачам, а также улучшением диагностики.

Показатель заболеваемости составляет 474 случая на 100 тыс. населения.

По словам Аверьяновой, до 60% впервые выявленных случаев обнаружены на ранних стадиях, первой и второй.

- Это очень серьезная цифра, — отметила она.

На таких стадиях высока вероятность добиться стойкой многолетней ремиссии. Еще 20 лет назад, по словам Аверьяновой, о таком и мечтать не приходилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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