Саратовская пенсионерка отдала мошеннику за ремонт 46 тыс. рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:35:14+03:00

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В Октябрьском районе Саратова полиция раскрыла мошенничество.

- С заявлением 67-летняя женщина обратилась 26 октября и рассказала, что 21 числа неизвестные забрали у нее 46 тыс. рублей якобы в качестве предоплаты за ремонт, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 30 января задержали 38-летнего подозреваемого. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Гражданин признался, что деньги уже успел потратить. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU