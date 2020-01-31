Саратовская пенсионерка отдала мошеннику за ремонт 46 тыс. рублей
Мужчина потратил эти деньги
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В Октябрьском районе Саратова полиция раскрыла мошенничество.
- С заявлением 67-летняя женщина обратилась 26 октября и рассказала, что 21 числа неизвестные забрали у нее 46 тыс. рублей якобы в качестве предоплаты за ремонт, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и 30 января задержали 38-летнего подозреваемого. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Гражданин признался, что деньги уже успел потратить. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU