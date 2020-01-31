2020-01-31T12:57:49+03:00
Общество

В Саратовской области выявлено экологическое преступление

Предприятие заливало земли сточными водами с нефтью
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за неправильного обращения с отходами.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предприятие в Пугачевском районе занималось добычей нефти и газа. В октябре 2018 года оно заключило договор по вывозу и утилизации подтоварной воды. Отходы возникали при добыче углеродного сырья из пластов горных пород.

Однако сторонняя организация фактически сливала экологически опасные отходы — нефтепродукты — на участок местности в Саратовском районе.

Эксперты выявили, что предельно допустимое содержание нефти и нефтепродуктах превышает норматив более чем в 50 раз. Это может привести к загрязнению грунтовых вод.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный туман продолжит окутывать Саратов 1 февраля
Сотрудник судебной системы Саратовской области арестован по подозрению в мошенничестве на 1 млн рублей
Девушка украла в балаковском кафе у мужчины телефон
Административная комиссия Саратова оштрафовала коммунальщиков за нарушение сроков раскопок на улицах
«Ростелеком. Лицей» дарит школьникам две недели бесплатных занятий
Рецидивиста из Степного привлекли в магазине водка, коньяк и еда
В Елшанке появятся два сквера, ледовая арена, сельхозрынок и детская школа профессий
Очередной бывший чиновник Саратова явился с повинной по уголовному делу
В Саратовской области выявлено экологическое преступление
Бизнесмена из Энгельса оштрафовали за продажу водки в ларьке с фруктами
В Саратовской области за 2019 год выявили 11 тыс. случаев заболевания раком
Саратовская пенсионерка отдала мошеннику за ремонт 46 тыс. рублей
В понедельник начинаются выплаты вкладчикам ликвидированного в Саратове НВКбанка
В Саратовской области ищут склонную к бродяжничеству женщину из Забайкалья
Жителей Саратовской области приглашают на бесплатные обследования к онкологам
Под Саратовом женщина взломала замок на двери ради кражи еды