В Саратовской области выявлено экологическое преступление

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:57:49+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за неправильного обращения с отходами.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предприятие в Пугачевском районе занималось добычей нефти и газа. В октябре 2018 года оно заключило договор по вывозу и утилизации подтоварной воды. Отходы возникали при добыче углеродного сырья из пластов горных пород.

Однако сторонняя организация фактически сливала экологически опасные отходы — нефтепродукты — на участок местности в Саратовском районе.

Эксперты выявили, что предельно допустимое содержание нефти и нефтепродуктах превышает норматив более чем в 50 раз. Это может привести к загрязнению грунтовых вод.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU