В Саратовской области выявлено экологическое преступление
В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за неправильного обращения с отходами.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предприятие в Пугачевском районе занималось добычей нефти и газа. В октябре 2018 года оно заключило договор по вывозу и утилизации подтоварной воды. Отходы возникали при добыче углеродного сырья из пластов горных пород.
Однако сторонняя организация фактически сливала экологически опасные отходы — нефтепродукты — на участок местности в Саратовском районе.
Эксперты выявили, что предельно допустимое содержание нефти и нефтепродуктах превышает норматив более чем в 50 раз. Это может привести к загрязнению грунтовых вод.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU