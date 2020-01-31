2020-01-31T12:03:26+03:00
Общество

В Саратовской области ищут склонную к бродяжничеству женщину из Забайкалья

В 2018 году она уже уходила из дома
Ольга СИМОНОВА
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Ольга ШадринаОльга Шадрина
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Полиция Забайкальского края разыскивает пропавшую 42-летнюю Ольгу Шадрину, которая может находиться в Саратовской области.

- Женщина в начале мая 2019 года ушла из дома в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района и не вернулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что в 2018 году Ольга уже уходила из дома. Тогда ее нашли в Туле.

Женщина склонна к бродяжничеству и может жить с асоциальными лицами. По факту ее пропажи возбудили уголовное дело.

Приметы Шадриной: на вид 40–45 лет, рост 150–155 см, среднее телосложение, темные волосы, возможно окрашены в каштановый цвет.

Если вы знаете местонахождение пропавшей, позвоните по телефонам: 8 (302-2) 23-57-08, факс: 33-74-16, 8-924-371-76-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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