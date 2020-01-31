Под Саратовом женщина взломала замок на двери ради кражи еды

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:49:36+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области правоохранители вчера, 30 января, задержали 56-летнюю женщину по подозрению в краже.

- Заявление от 64-летней потерпевшей поступило в тот же день. Она рассказала, что с 28 по 29 января кто-то подобрал ключ к входной двери и залез внутрь, где украл продукты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция разыскала подозреваемую и возбудила в отношении нее уголовное дело. Женщине выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU