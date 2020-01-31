«Одноразовая посуда» незаконно отказала судимому саратовцу в трудоустройстве

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:51:19+03:00

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В прокуратуре Заводского района Саратова помогли защитить права ранее судимого мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, оказалось, что гражданину отказали в трудоустройстве.

Житель Саратова встал на учет в Центре занятости как безработный. Ему было выдано направление в ООО «Одноразовая посуда» на вакансию кладовщика. Однако должностные лица работодателя отказали гражданину из-за наличия судимости.

- По факту дискриминации при приеме на работу прокурором в ООО «Одноразовая посуда» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к ответственности, — отметили в прокуратуре.

После этого мужчина трудоустроился в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU