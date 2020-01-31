В Саратовской области будет тепло, туманно и сыро

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:01:03+03:00

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В последний день января в Саратовской области ожидается морось и мокрый снег.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, осадки будут небольшими и умеренными.

Сохранится низкая видимость из-за сильного тумана. Возможно налипание мокрого снега, гололед.

Ветер будет дуть с юга со скоростью до 14 метров в секунду при порывах.

Температура будет колебаться по районам области от -3 до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU