В Саратовской области будет тепло, туманно и сыро
Ожидается мокрый снег и туман
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В последний день января в Саратовской области ожидается морось и мокрый снег.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, осадки будут небольшими и умеренными.
Сохранится низкая видимость из-за сильного тумана. Возможно налипание мокрого снега, гололед.
Ветер будет дуть с юга со скоростью до 14 метров в секунду при порывах.
Температура будет колебаться по районам области от -3 до +2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU