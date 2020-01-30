В Энгельсе 15-летний грабитель избил охранника из «Грозди» и похитил кассу

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:02:19+03:00

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В Энгельсе Саратовской области в ночь на 29 января был ограблен магазин «Гроздь» на улице Ломоносова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, тревожный вызов поступил от товароведа в 05:31.

По словам заявителя, неизвестный избил 64-летнего охранника охранника и вытащил из торгового зала кассу с деньгами.

Добычей грабителя стали две тыс. рублей, кроме того, он разбил стеклянную дверь.

Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее не судимого 15-летнего парня. Похищенное изъято.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с камеры наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/757760" frameborder="0"></iframe> Ограбление магазина в Энгельсе попало на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU