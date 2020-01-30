В Энгельсе 15-летний грабитель избил охранника из «Грозди» и похитил кассу
В Энгельсе Саратовской области в ночь на 29 января был ограблен магазин «Гроздь» на улице Ломоносова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, тревожный вызов поступил от товароведа в 05:31.
По словам заявителя, неизвестный избил 64-летнего охранника охранника и вытащил из торгового зала кассу с деньгами.
Добычей грабителя стали две тыс. рублей, кроме того, он разбил стеклянную дверь.
Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее не судимого 15-летнего парня. Похищенное изъято.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с камеры наблюдения.
Ограбление магазина в Энгельсе попало на камеру видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU