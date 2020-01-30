За семь лет объем производства саратовских ОПК вырос в два раза

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:11:23+03:00

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На заседании правительства Саратовской области обсудили итоги деятельности оборонных предприятий региона за 2019 год.

Как сообщил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Белгородский, по итогам года объем производства на предприятиях ОПК стал в два раза выше уровня 2012 года.

По сравнению с 2018 годом, консолидированный гособоронзаказ вырос на 1%.

При этом количество заказов на спецпродукцию сокращается. В связи с этим Владимир Белгородский заявил о необходимости диверсификации военного производства.

- Доля гражданской продукции в структуре производства предприятий оборонного комплекса составляет 35,6%. Это является залогом устойчивости ОПК в условиях сокращения госзаказа, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU