Сводный отряд ГИБДД Саратова усилили для ловли нарушителей
Начал работу сводный отряд из районов области
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В Саратове начал работу сводный отряд ГИБДД.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в составе отряда более 100 сотрудников дорожно-патрульной службы. Они прибыли из 15 районов для усиления нарядов патрулирования в областном центре.
В первую очередь, сводный отряд будет заниматься выявлением грубых нарушений ПДД — ловить пьяных водителей, а также тех, кто игнорирует красный свет и не пропускает пешеходов.
Кроме того, инспекторы будут проводить профилактические акции, напоминать водителям о ПДД и вручать тематические памятки.
ИСТОЧНИК KP.RU