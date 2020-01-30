Сводный отряд ГИБДД Саратова усилили для ловли нарушителей

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:57:26+03:00

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В Саратове начал работу сводный отряд ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в составе отряда более 100 сотрудников дорожно-патрульной службы. Они прибыли из 15 районов для усиления нарядов патрулирования в областном центре.

В первую очередь, сводный отряд будет заниматься выявлением грубых нарушений ПДД — ловить пьяных водителей, а также тех, кто игнорирует красный свет и не пропускает пешеходов.

Кроме того, инспекторы будут проводить профилактические акции, напоминать водителям о ПДД и вручать тематические памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU