2020-01-30T10:34:22+03:00
Общество

Саратовские студенты принимают участие в Зимней экономической школе Сбербанка и Высшей школы экономики

Екатерина Семенова
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27 января стартовали Зимние школы для участников всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В числе участников Зимних школ — студенты Поволжского института управления РАНХиГС, успешно выполнившие задания онлайн-этапа и прошедшие дополнительный отбор.

В этом году в рамках Олимпиады организовано 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

Зимняя экономическая школа ПАО «Сбербанк» и НИУ «Высшая школа экономики» проходит уже в третий раз и максимально ориентирована на практику и выход за границы обычных теоретических занятий.

В рамках школы студенты Поволжского института управления РАНХиГС смогут послушать лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников Сбербанка и преподавателей НИУ ВШЭ, посетить экскурсии и карьерные тренинги, пообщаться с топ-менеджерами банка. Ребята на несколько дней погрузятся в профессию, узнают о реальных вызовах и задачах в банковской сфере и научатся эффективной командной работе на специальных тренингах.

Впечатлениями о школе поделился студент ПИУ РАНХиГС Дмитрий Копылевич.

- Зимняя школа — концентрат молодых людей, готовых менять мир к лучшему! Очень важно и крайне приятно оказаться здесь, найти единомышленников, познакомиться с ребятами из разных регионов. Образовательная программа Зимней школы — не просто лекции, а передача опыта от действующих топ-менеджеров компании, в том числе от Германа Оскаровича Грефа. Спасибо нашему Институту и всем преподавателям, которые помогли подготовиться к Олимпиаде и Зимней школе! — отметил он.

Работа Зимних школ продолжится до конца февраля 2020 года. Далее ребят ждет заключительный этап и определение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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