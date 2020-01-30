В Саратове подросток угнал «пятерку», скрутив провода зажигания

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:51:33+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция поймала юного угонщика.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 16-летнего подростка подозревают в том, что он похитил зеленый ВАЗ-2105 от дома на улице Васильковская в ночь на 25 января.

По словам владельца машины, в баке находилось 15 литров бензина, а автомобиль оборудован сигнализацией.

«Пятерку» удалось найти в 200 метрах от железнодорожного переезда на Березиной речке. Оказалось, угонщик сумел завести ее, скрутив провода зажигания.

Примечательно, что мальчик уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон.

ИСТОЧНИК KP.RU