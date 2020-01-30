В Саратове подросток угнал «пятерку», скрутив провода зажигания
В Заводском районе Саратова полиция поймала юного угонщика.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 16-летнего подростка подозревают в том, что он похитил зеленый ВАЗ-2105 от дома на улице Васильковская в ночь на 25 января.
По словам владельца машины, в баке находилось 15 литров бензина, а автомобиль оборудован сигнализацией.
«Пятерку» удалось найти в 200 метрах от железнодорожного переезда на Березиной речке. Оказалось, угонщик сумел завести ее, скрутив провода зажигания.
Примечательно, что мальчик уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон.
ИСТОЧНИК KP.RU