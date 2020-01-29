2020-01-29T11:54:58+03:00
Происшествия

У женщины в Саратове украли сумочку с 20 тыс. внутри

Подозреваемым оказался мужчина, ранее отбывавший срок за наркопреступление
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 28 января, нашла подозреваемого в краже.

- С заявлением 14 сентября 2019 года обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала, что кто-то зашел в дом на улице Отрадная и похитил сумочку с 20,5 тыс. рублей внутри, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и через 4,5 месяца установили подозреваемого — 42-летнего мужчину, ранее отбывавшего срок за наркопреступление.

Гражданин признался в краже и рассказал, что деньги успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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