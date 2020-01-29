2020-01-29T13:03:41+03:00
Происшествия

Мужчина получил условный срок за вырубку 12 дубов в Перелюбском районе

Он заплатил 50 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Перелюбском районе Саратовской области местный житель незаконно вырубил 12 дубов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 45-летнего мужчину осудили по статье «Незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев в крупном размере».

Преступление было совершено днем 3 сентября. Гражданин приехал на автомобиле с прицепом в лесополосу в 15 км от села Канаева. Там, вооружившись бензопилой, он спилил 12 дубов.

В суде злоумышленник признал вину, но ущерб не возместил. Суд приговорил его к полугоду условно с испытательным сроком на восемь месяцев. Кроме того, его обязали выплатить 50 тыс. рублей ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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