У предпринимателя из Энгельса в Саратове угнали «Гранту»

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:29:44+03:00

Мужчина обратился в полицию через полмесяца

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В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу, совершенную в 3-м Кавказском тупике.

- Днем 15 января 47-летний индивидуальный предприниматель из Энгельса заявил в отдел, что с 22:20 27 декабря до 00:50 следующих суток кто-то угнал от дома «Ладу Гранта» с 7 литрами бензина в баке, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 28 января задержали 39-летнего безработного рецидивиста, который признался в содеянном.

Машину вернули владельцу, а злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU