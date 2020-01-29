Пассажиров маршрутки в Саратове вез лишенный прав за пьянку водитель

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:17:23+03:00

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В Саратове утром 24 января инспекторы ДПС задержали водителя общественного транспорта без прав.

- Автомобиль Mercedes Benz, движущийся по маршруту №8а, остановили по обращению гражданина в 09:30 напротив дома №6 по 1-му проезду Танкистов, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Во время проверки пассажиров пересадили в другую маршрутку.

Оказалось, что 30-летнего водителя ранее неоднократно лишали прав за вождение в пьяном виде и удостоверение еще не возвращали. В отношении него составили административный протокол и отправили под арест на десять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU