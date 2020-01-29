2020-01-29T10:29:38+03:00
Общество

Кировский и Заводской районы Саратова остались без воды

Это связано с авариями на водопроводе
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В двух районах Саратова сегодня, 29 января, отключили воду из-за аварий на городском водопроводе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 не будет водоснабжения на улицах Луговая, Мельничная, проспект 50 лет Октября (от Технической до Молочной), Молочная, Выгонная, Лесная, Цветочная, 1, 2, 3 и 4-я Выселочная, Новополянская, Старополянская, 1-й Цветочный проезд, Придорожная, 1-й Придорожный проезд, 2-й Молочный проезд.

Также отключили воду в домах на двух улицах Заводского района. Ориентировочно до 17:00 под ограничение попали абоненты улиц Огородная, 78/90, 90/100 и 1-я Пионерская, 69/75, 77/81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи СК России провели в Пугачеве «Урок Мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
В женской колонии Вольска прошел конкурс «А ну-ка девушки!»
В Энгельсе снизили цены на проезд в автобусах
Панков: Чтобы переходить на общественный транспорт, саратовцы должны быть уверены, что он нормально работает
В заливаемом фекалиями доме Энгельсского района начали устранять аварию
Евгений Казанцев: Памятник Марине Расковой - пример сохранения исторической памяти
Рост зарплат в Саратовской области: комментарий Союза товаропроизводителей и работодателей
У «Авангарда» ДТП на рельсах мешает движению трамваев
В семенах суданской травы в Саратовской области нашли опасный сорняк
На трассах Саратовской области — низовая метель
Снегопад в Саратове ночью усилится
В Вольске мужчина раскаялся в изнасиловании и убийстве девушки
Коллекторов из Саратовской области оштрафовали за 100 звонков в месяц
«Ростелеком» в 2019 году обеспечил цифровыми сервисами жителей 4,5 тыс. частных домов в Саратовской области
В Саратове с рельсов сошел чистящий их трамвай
В Волжском районе отключат воду до пятницы
Уходящему в сенат Антонову в Саратовской облдуме нашли замену
Из бюджета Саратовской области ежемесячно оплачивали лишних 5,5 млн рублей за аренду здания ТФОМС
Mitsubishi в Энгельсе протаранил «Оку»
Саратовские школьники готовятся получить дополнительные баллы при поступлении в Президентскую академию
Многоэтажку под Энгельсом заливает фекалиями
В Саратовской областной библиотеке обсудили социальную адаптацию осужденных
В мэрии Саратова объяснили, почему уборка снега занимает много времени