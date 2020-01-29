Кировский и Заводской районы Саратова остались без воды
В двух районах Саратова сегодня, 29 января, отключили воду из-за аварий на городском водопроводе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 не будет водоснабжения на улицах Луговая, Мельничная, проспект 50 лет Октября (от Технической до Молочной), Молочная, Выгонная, Лесная, Цветочная, 1, 2, 3 и 4-я Выселочная, Новополянская, Старополянская, 1-й Цветочный проезд, Придорожная, 1-й Придорожный проезд, 2-й Молочный проезд.
Также отключили воду в домах на двух улицах Заводского района. Ориентировочно до 17:00 под ограничение попали абоненты улиц Огородная, 78/90, 90/100 и 1-я Пионерская, 69/75, 77/81.
ИСТОЧНИК KP.RU