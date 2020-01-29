2020-01-29T10:17:20+03:00
Происшествия

Ночью в горящей квартире в Ершове погибла пенсионерка

Причиной пожара называют неправильную работу электрооборудования
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании пятиэтажного дома поступил дежурному в 03:16 ночи 29 января.

Огонь охватил трехкомнатную квартиру на площади 4 кв. м.

Погибла 83-летняя женщина. По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная работа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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