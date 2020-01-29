На борьбу со снегопадом в Саратове вышли 225 машин

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:02:00+03:00

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Сегодня, 29 января, на борьбу со снегопадом на саратовских улицах вышли 225 единиц техники и 215 рабочих.

- Особое внимание уделяется центральным улицам, спускам, подъемам и путепроводам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Сегодня ночью выпавшие осадки убирали 210 машин и 72 рабочих. За сутки из города вывезли 307 кубометров снега.

Также дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью и реагентами.

ИСТОЧНИК KP.RU