На борьбу со снегопадом в Саратове вышли 225 машин
Ночью в городе работали 210 единиц техники
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Сегодня, 29 января, на борьбу со снегопадом на саратовских улицах вышли 225 единиц техники и 215 рабочих.
- Особое внимание уделяется центральным улицам, спускам, подъемам и путепроводам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Сегодня ночью выпавшие осадки убирали 210 машин и 72 рабочих. За сутки из города вывезли 307 кубометров снега.
Также дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью и реагентами.
ИСТОЧНИК KP.RU