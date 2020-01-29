2020-01-29T09:52:12+03:00
Общество

Краснокутские прокуроры нашли три сайта по продаже водительских прав

Зайти на ресурсы мог кто угодно
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Краснокутском районе прокуратура во время мониторинга интернета нашла три незаконных сайта.

- На страницах ресурсов была информация о дистанционной продаже водительских прав в обход установленного законами порядка их выдачи. Зайти на сайт мог любой желающий, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

Прокуратура направили в суд иски, тот удовлетворил их и отправил в Роскомнадзор решение, чтобы порталы с незаконной информацией заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24