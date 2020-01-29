Краснокутские прокуроры нашли три сайта по продаже водительских прав

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:52:12+03:00

Зайти на ресурсы мог кто угодно

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В Краснокутском районе прокуратура во время мониторинга интернета нашла три незаконных сайта.

- На страницах ресурсов была информация о дистанционной продаже водительских прав в обход установленного законами порядка их выдачи. Зайти на сайт мог любой желающий, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

Прокуратура направили в суд иски, тот удовлетворил их и отправил в Роскомнадзор решение, чтобы порталы с незаконной информацией заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU