Краснокутские прокуроры нашли три сайта по продаже водительских прав
Зайти на ресурсы мог кто угодно
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В Краснокутском районе прокуратура во время мониторинга интернета нашла три незаконных сайта.
- На страницах ресурсов была информация о дистанционной продаже водительских прав в обход установленного законами порядка их выдачи. Зайти на сайт мог любой желающий, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.
Прокуратура направили в суд иски, тот удовлетворил их и отправил в Роскомнадзор решение, чтобы порталы с незаконной информацией заблокировали.
ИСТОЧНИК KP.RU