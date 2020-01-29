Панков: Жители Саратова с интересом включились в работу по проекту Володина

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:04:57+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с представителями общественных советов проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в Саратове.

Напомним, по поручению спикера Госдумы Николай Панков курирует этот благотворительный проект. Он подчеркнул, что на сегодняшний день общественные советы сформированы во всех районах Саратова. При этом любой желающий может подключиться к работе.

- Жители Саратова с большим интересом участвуют в реализации благотворительного проекта Вячеслава Володина уже на его первоначальном этапе. Заявки продолжают поступать на нашу электронную почту, через местные отделения партии, в социальных сетях. На сегодня поступило 928 обращений, свыше 15 тыс. человек высказали свое мнение. Но наша задача — не собирать подписи, а спланировать нашу работу так, чтобы она соответствовала мнению жителей, и при этом услышать каждого. В первую очередь, необходимо привести в порядок те тротуары, которыми пользуется больше всего людей — подходы к больницам, школам, детсадам, библиотекам и другим учреждениям соцсферы. Проект спикера Госдумы направлен на то, чтобы Саратов был благоустроенным, удобным для жителей. Больше ни в одном регионе такой программы нет, и каждый из нас должен внести свой вклад в решение этой важной задачи. При этом не допуская формализма, безответственного отношения к делу, в том числе, со стороны чиновников, — сказал Панков.

Представители общественных советов рассказали о том, что жители активно поддержали проект, во всех районах прошли встречи для его обсуждения. Также они привели примеры самых проблемных тротуаров, эти адреса предлагается обозначить на интерактивной карте. В том числе тротуары в районе СХИ, на улицах Белоглинская, Вольская и других.

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Депутат попросил представителей общественных советов внимательно отнестись к предстоящим ремонтным работам и следить за подрядчиками, чтобы итоговый результат отвечал требованиям людей. Кроме того, важно, чтобы городская власть на подготовительном этапе предоставила корректные данные о тех участках, где приведены в порядок коммуникации. Это позволит избежать вскрышных работ после проведения ремонта, тогда новые тротуары долгое время будут радовать жителей города.

- Вопрос ремонта тротуаров вызвал большой интерес у жителей Саратова. В первую очередь, это безопасность наших жителей, безопасность детей, которые ходят в школы и детские сады. Проект Вячеслава Викторовича Володина поможет решить давнюю проблему нашего города, которая многие годы нарастала как снежный ком. Сформированные общественные советы, без сомнения, помогут проследить за качеством работ. Совместные усилия позволят качественно подойти к реализации данного проекта, — отметил член общественного совета по ремонту тротуаров в Октябрьском районе Антон Головченко.

ИСТОЧНИК KP.RU