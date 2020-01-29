В Саратове наркоман избил соседку и отделался штрафом

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:40:06+03:00

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В Волжском районе Саратова 30-летнего местного жителя осудили за побои.

- Мужчина вечером 18 августа около одного из домов по улице Соколовая поругался с соседкой. Во время ссоры он обматерил ее и бросил стеклянную бутылку, а после начал преследовать и бить руками и ногами. В конце концов женщина упала на асфальт, а злоумышленник сбежал, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Стоит отметить, что это у гражданина не первый эпизод ранее его уже дважды привлекали за побои, но в рамках административного кодекса.

Также мужчина оказался наркоманом, и суд отправил его принудительно лечиться от зависимости и оштрафовал на 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU