2020-01-29T09:33:19+03:00
Происшествия

Покровчанин получил срок в «строгаче» за прогулки по ночам

В октябре его к тому же поймали пьяным
Ольга Симонова
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В Энгельсе осудили 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в неоднократном несоблюдении надзора.

- Мужчина после освобождения из исправительного учреждения, где он находился за различные преступления, в том числе особо тяжкое, находился под административным надзором сроком на три года. Ему нужно было не гулять по ночам и два раза в месяц отмечаться в полиции, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако мужчина с января по октябрь 2019 года много раз нарушал ограничения — пять раз не пришел на регистрацию, дважды в темное время суток отсутствовал дома.

Гражданина привлекали к административной ответственности, а в октябре его еще и поймали в общественном месте пьяным.

Мировой суд отправил его в колонию строгого режима на четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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