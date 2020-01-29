Под Саратовом столкнулись два «КамАЗа»
Водитель одного из них получил травмы
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В Калининском районе Саратовской области столкнулись два грузовика.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла утром 28 января на 612-м км трассы «Каспий».
По предварительной версии, 31-летний водитель «КамАЗа» с прицепом попытался совершить обгон, но не выбрал безопасный интервал. Его грузовик столкнулся с другим автомобилем «КамАЗ» с прицепом, которым управлял 33-летний мужчина. Он получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU