Под Саратовом столкнулись два «КамАЗа»

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:30:38+03:00

Водитель одного из них получил травмы

Изменить размер текста: A A

В Калининском районе Саратовской области столкнулись два грузовика.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла утром 28 января на 612-м км трассы «Каспий».

По предварительной версии, 31-летний водитель «КамАЗа» с прицепом попытался совершить обгон, но не выбрал безопасный интервал. Его грузовик столкнулся с другим автомобилем «КамАЗ» с прицепом, которым управлял 33-летний мужчина. Он получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU