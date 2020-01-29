На Астраханской автомобиль протаранил трамвай
Прервано движение электротранспорта двух маршрутов
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На пересечении улиц Астраханская и Зарубина в Саратове в час пик встали трамваи.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало ДТП на рельсах. Очевидцы уточняют, что автомобиль протаранил вагон.
Вагоны маршрутов №№3 и 11 стоят в сторону 6-й Дачной и 6-го квартала.
Вагоны «троек» от Мирного переулка объезжают место аварии через депо. Поэтому пассажиры могут пройти к остановкам «Губернский рынок» или «Навигатор».
ИСТОЧНИК KP.RU