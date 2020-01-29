Умер председатель Совета Саратовской областной федерации туризма Александр Петрушов

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:03:59+03:00

Он скоропостижно скончался в возрасте 51 года

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Скончался бывший руководитель МБУ ДО «Энгельсская станция детского и юношеского туризму и экскурсий (юных туристов)» Александр Петрушов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, он скоропостижно скончался 28 января.

Александру Петрушову был 51 год.

Также он являлся председателем Совета СООО «Саратовская областная Федерация спортивного туризма», академиком Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. Ему присвоено звание почетный работник образования РФ. Александр Петрушов — обладатель медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и почетного знака «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма». Его имя было занесено на Доску почета Энгельсского района.

Прощание состоится 30 января в 11 часов в Энгельсе, на улице Полтавская, 40, в квартире 32.

Министерство молодежной политики и спорта области выражает соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU