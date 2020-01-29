Умер председатель Совета Саратовской областной федерации туризма Александр Петрушов
Скончался бывший руководитель МБУ ДО «Энгельсская станция детского и юношеского туризму и экскурсий (юных туристов)» Александр Петрушов.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, он скоропостижно скончался 28 января.
Александру Петрушову был 51 год.
Также он являлся председателем Совета СООО «Саратовская областная Федерация спортивного туризма», академиком Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. Ему присвоено звание почетный работник образования РФ. Александр Петрушов — обладатель медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и почетного знака «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма». Его имя было занесено на Доску почета Энгельсского района.
Прощание состоится 30 января в 11 часов в Энгельсе, на улице Полтавская, 40, в квартире 32.
Министерство молодежной политики и спорта области выражает соболезнования родным и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU