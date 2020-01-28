2020-01-28T16:43:10+03:00
Общество

В Вольском районе суд вернул в муниципальную собственность 520 га земли

Участки были проданы незаконно
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области прокуратура выявила нарушения при выдаче земельных участков.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что администрация района выделила в долевую собственность три земельных участка двум гражданам без проведения торгов. Общая площадь земли составила 520 га.

Участки были предоставлены до истечения трехлетнего срока по договору аренды. В связи с этим, межрайонный прокурор направил в суд иск о признании договоры о продаже участков недействительными (ничтожными).

Решением суда земельные участки площадью 520 га были возвращены в собственность района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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