Панков: Дольщики домов, которые курировала Людмила Бокова, не останутся без внимания и поддержки

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:06:04+03:00

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Проблемные долгострои, которые курировала сенатор Людмила Бокова, не останутся наедине со своими проблемами, за ними обязательно будет закреплен другой куратор. Это подчеркнул на встрече с журналистами депутат Государственной думы Николай Панков.

Напомним, сегодня состоялось назначение Людмилы Боковой заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

- Дольщики ни в коем случае не останутся без внимания и поддержки. Будет избран новый член Совета Федерации от нашей области, и он будет наделен такими же полномочиями, будет курировать проблемные дома и помогать людям, пострадавшим от действий застройщиков, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU