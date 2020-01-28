Мужчина из Федоровского района может лишиться «Газели»
Он задолжал 200 тыс. рублей
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В Федоровском районе Саратовской области у должника арестовали «Газель».
Как сообщили «КП-Саратов» в управлении судебных приставов, мужчина задолжал 200 тыс. рублей по кредиту и налогам.
Гражданин не спешил расплатиться добровольно и в отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство.
Было установлено, что у должника имеется автомобиль «Газель». После ареста машины неплательщика предупредили, что имущество может быть продано, если он не погасит долг.
ИСТОЧНИК KP.RU