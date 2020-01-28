В Саратове мужчина перерезал горло женщине, вставшей на защиту знакомой

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:19:57+03:00

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В Волжском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 29 января в доме на Соборной.

40-летняя знакомая пришла к женщине-инвалиду для помощи по хозяйству. К ней же пришел 31-летний мужчина, который также помогал с бытовыми вопросами.

Он был не один, а с приятелями и стал просить денег. Хозяйка квартиры ему отказала, 40-летняя женщина встала на ее защиту. Мужчина схватил нож и ударил ее в шею. Раненая выбежала в подъезд и скончалась. Тело нашли на седьмом этаже.

31-летнему мужчине предъявлено обвинение. Он признался и был арестована.

ИСТОЧНИК KP.RU