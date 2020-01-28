В Саратове мужчина перерезал горло женщине, вставшей на защиту знакомой
В Волжском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 29 января в доме на Соборной.
40-летняя знакомая пришла к женщине-инвалиду для помощи по хозяйству. К ней же пришел 31-летний мужчина, который также помогал с бытовыми вопросами.
Он был не один, а с приятелями и стал просить денег. Хозяйка квартиры ему отказала, 40-летняя женщина встала на ее защиту. Мужчина схватил нож и ударил ее в шею. Раненая выбежала в подъезд и скончалась. Тело нашли на седьмом этаже.
31-летнему мужчине предъявлено обвинение. Он признался и был арестована.
ИСТОЧНИК KP.RU