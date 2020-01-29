В среду в Саратовской области пройдет сильный снегопад

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:01:30+03:00

Порывистый ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с

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В Саратовской области сегодня, 29 января, ожидается сильный снег.

- Погода будет облачной с прояснениями. Местами будет туман и метель, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также жителей области настигнет порывистый ветер юго-восточного направления со скоростью до 15 м/с.

Температура днем может подняться до +1…-4 градуса, а в Левобережье — до -9.

ИСТОЧНИК KP.RU