В среду в Саратовской области пройдет сильный снегопад
Порывистый ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с
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В Саратовской области сегодня, 29 января, ожидается сильный снег.
- Погода будет облачной с прояснениями. Местами будет туман и метель, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Также жителей области настигнет порывистый ветер юго-восточного направления со скоростью до 15 м/с.
Температура днем может подняться до +1…-4 градуса, а в Левобережье — до -9.
ИСТОЧНИК KP.RU