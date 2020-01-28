Тело Александра Костенко нашли в Волге

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:05:09+03:00

Мужчину искали больше двух недель

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Найден труп 50-летнего Александра Костенко, пропавшего без вести в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело нашли в Волге, около микрорайона Иволгино.

По предварительной версии, 19 января мужчина отправился на рыбалку в районе СНТ «Южный факел», но домой не вернулся, и родственники ничего о нем не знали.

Супруга пропавшего подала заявление в полицию. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также областные спасатели. Водолазы обследовали участок водоема, где рыбачил мужчина. 28 января его тело найдено в воде.

Следователи не нашли на теле признаков насильственной смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU