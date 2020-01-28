Тело Александра Костенко нашли в Волге
Найден труп 50-летнего Александра Костенко, пропавшего без вести в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело нашли в Волге, около микрорайона Иволгино.
По предварительной версии, 19 января мужчина отправился на рыбалку в районе СНТ «Южный факел», но домой не вернулся, и родственники ничего о нем не знали.
Супруга пропавшего подала заявление в полицию. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также областные спасатели. Водолазы обследовали участок водоема, где рыбачил мужчина. 28 января его тело найдено в воде.
Следователи не нашли на теле признаков насильственной смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU