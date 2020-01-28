Инспекторы Россельхознадзора развернули на саратовской границе яблоки
Груз везли из Казахстана
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Инспекторы Россельхознадзора вчера, 27 января, остановили на посту в Озинках подозрительный груз.
- Из Республики Казахстан везли 200 кг свежих яблок без фитосанитарного сертификата. Также на ящиках не было маркировки о наименовании продукции и стране ее происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.
Виновнику выписали административный протокол и вернули груз в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU