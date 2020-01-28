2020-01-28T10:43:01+03:00
Происшествия

Убившего отца шваброй с проводами парня в Балакове отправили в психбольницу

Экспертиза установила, что он не мог осознавать опасность своих действий
Ольга Симонова
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В Балакове суд отправил 22-летнего местного жителя принудительно лечиться в психиатрической больнице после убийства отца.

- Трагедия произошла 19 сентября. Парень ударил 70-летнего отца током с помощью самодельного устройства. Мужчина скончался от электричества на месте, а его тело нашла вернувшаяся домой супруга, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

По данным «Комсомолки», прибор состоял из швабры, проводов, антимоскитной сетки и вилки для подключения в сеть.

Во время расследования убийства парню провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая установила наличие психического расстройства, из-за чего он не мог осознавать опасность своих действий.

Суд освободил его от срока в колонии, заменив на принудительное лечение в психбольнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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