2020-01-28T10:32:48+03:00
Спорт

«Саратовская лыжня» ждет гостей в субботу

Победителей и призеров наградят
Ольга Симонова
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В субботу, 1 февраля, на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной пройдет «Саратовская лыжня — 2020».

- Пройдут заезды в десяти возрастных категориях, а также отдельные заезды среди государственных и муниципальных служащих, СМИ и силовиков, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также пройдут семейные заезды и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Всем победителям вручат призы. Также наградят отличившихся, например, самого юного участника и в самом ярком костюме.

Для гостей будут выступать творческие коллективы города. Развлечением для детей послужат ростовые куклы и аниматоры. На мобильной площадке ВФСК «ГТО» можно проверить свои силы и пострелять из пневматической винтовки или лука.

На стадионе также организуют фудкорт с бесплатным чаем и кашей.

Торжественное открытие «Саратовской лыжни» начнется в 12:00, а регистрация — в 09:00. Вход свободный. Подробности по телефону: 37-29-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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