«Саратовская лыжня» ждет гостей в субботу
В субботу, 1 февраля, на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной пройдет «Саратовская лыжня — 2020».
- Пройдут заезды в десяти возрастных категориях, а также отдельные заезды среди государственных и муниципальных служащих, СМИ и силовиков, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также пройдут семейные заезды и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Всем победителям вручат призы. Также наградят отличившихся, например, самого юного участника и в самом ярком костюме.
Для гостей будут выступать творческие коллективы города. Развлечением для детей послужат ростовые куклы и аниматоры. На мобильной площадке ВФСК «ГТО» можно проверить свои силы и пострелять из пневматической винтовки или лука.
На стадионе также организуют фудкорт с бесплатным чаем и кашей.
Торжественное открытие «Саратовской лыжни» начнется в 12:00, а регистрация — в 09:00. Вход свободный. Подробности по телефону: 37-29-50.
ИСТОЧНИК KP.RU