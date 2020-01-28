Саратовский «Теремок» начал играть спектакли на новом месте

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:54:19+03:00

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Саратовский театр кукол «Теремок» начал работать на новом месте.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, 25 января он впервые встречал зрителей в Саратовском областном доме работников искусств на Соборной улице. Артисты сыграли спектакль «Машенька и медведь».

Напомним, переезд театра произошел из-за ремонта, который проводится в рамках нацпроекта «Культура». Работы обещают закончить до зимы 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU