Саратовский «Теремок» начал играть спектакли на новом месте
Ремонт продлится до следующей зимы
Изменить размер текста:
Саратовский театр кукол «Теремок» начал работать на новом месте.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, 25 января он впервые встречал зрителей в Саратовском областном доме работников искусств на Соборной улице. Артисты сыграли спектакль «Машенька и медведь».
Напомним, переезд театра произошел из-за ремонта, который проводится в рамках нацпроекта «Культура». Работы обещают закончить до зимы 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU