В Балакове детсадовцев кормили не по санитарным нормам

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:26:54+03:00

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В Балакове прокуратура и Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора организовали проверку питания в детсаду после обращения одного из родителей.

- Оказалось, что объемы блюд не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Также в еде не использовались продукты, обогащенные витаминами и минералами, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

К тому же во время проверки выяснилось, что сырые продукты и готовая пища могли контактировать, что является нарушением СанПиН.

Заведующего детсадом привлекли к административной ответственности. После этого нарушения устранили. Теперь дети питаются как положено.

ИСТОЧНИК KP.RU