В Балакове детсадовцев кормили не по санитарным нормам
В Балакове прокуратура и Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора организовали проверку питания в детсаду после обращения одного из родителей.
- Оказалось, что объемы блюд не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Также в еде не использовались продукты, обогащенные витаминами и минералами, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
К тому же во время проверки выяснилось, что сырые продукты и готовая пища могли контактировать, что является нарушением СанПиН.
Заведующего детсадом привлекли к административной ответственности. После этого нарушения устранили. Теперь дети питаются как положено.
ИСТОЧНИК KP.RU