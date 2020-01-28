ГИБДД предупреждает об опасностях снегопада в Саратовской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:14:58+03:00

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Госавтоинспекция Саратовской области предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погоды и видимости из-за снегопада.

- Ожидается колебание температуры — с плюсовой на минусовую. Возможен гололед и снежные заносы. Всем водителям нужно быть очень внимательными, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не делать резких маневров на дороге. По возможности стоит воздержаться от дальних поездок, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Также плохая погода опасна и для пешеходов, ведь снегопад и метель уменьшают видимость для шоферов, в гололед увеличивает тормозной путь автомобиля.

- Переходить дорогу нужно только в установленном месте. В темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами, — подчеркнули госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU