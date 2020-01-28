Экс-полицейского посадили на два года за взятки и хранение боеприпасов
В Саратове вынесен приговор бывшему сотруднику ГУ МВД, занимавшему руководящую должность.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов.
Следствие установило, что с сентября 2017 по март 2018 года он получил от учредителя коммерческой организации в сфере торговли и грузоперевозок более 150 тыс. рублей. Деньги предназначались за поблажки, отсутствие проверок.
Кроме того, сотрудник полиции обязался повлиять на должностных ревизионных лиц и правоохранительных ведомств, чтобы при проведении проверок освободить организацию от ответственности.
Помимо этого у себя дома правоохранитель незаконно хранил 80 снайперских патронов для оружия калибра 7,62 мм.
Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам в колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф 4,5 млн рублей. Также злоумышленник на два года лишен права занимать ряд должностей на госслужбе.
ИСТОЧНИК KP.RU