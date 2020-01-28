В школах начались «Уроки Мужества», посвященные снятию блокады Ленинграда

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

27 января — в День освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками — по инициативе Следственного комитета Российской Федерации дан старт тематическому «Уроку Мужества», который посвящен подвигу советского народа и Красной армии при защите города на Неве.

К памятной дате сотрудники СК России подготовили фильм «Несломленный Ленинград», а также уникальные фотоматериалы, посвященные тяжелым временам, которые легли на плечи жителей города.

Сотрудники СК России во всех субъектах Российской Федерации уже активно подключились к инициативе. Так, в Московской области офицеры СК России вместе с кадетами провели «Урок Мужества» для учащихся гимназии в Домодедово. Школьникам рассказали об основных этапах блокады, показали видеоматериалы, подготовленные СК России. Также ребятам продемонстрировали наглядно, как выглядели 250 граммов хлеба, и рассказали о Данииле Кютинине — пекаре блокадного Ленинграда, умершего от истощения 3 февраля 1942 года в возрасте 59 лет прямо на рабочем месте. Он умирал, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба, потому что знал — каждая крошка нужна кому-то еще.

Сотрудники следственного управления по Саратовской области рассказали ученикам четвертого класса МОУ «СОШ №9 Волжского района Саратова» о страшных годах блокады Ленинграда и свержении этого режима. Учащимся был продемонстрирован фильм и рассказано об этом тяжелом трагическом времени.

Несмотря на юный возраст, дети очень внимательно слушали выступление сотрудника СКР, задавали, казалось бы, простые вопросы, уточняли детали, что свидетельствовало о вдумчивом анализе рассказанного. В конце выступления, со всей детской непосредственностью они радовались освобождению жителей Ленинграда от столь длительного периода изоляции, горести, боли и слез.

Многие из ребят с гордостью рассказали о своих дедушках и бабушках, воевавших на фронте в годы Великой Отечественной войны, и поблагодарили за интересное выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU