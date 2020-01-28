2020-01-28T08:05:50+03:00
Общество

Панков: Повышение уровня дохода людей, качества их жизни — первоочередная задача

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил тенденции роста среднемесячной заработной платы в нашей области.

- Позитивные данные приводит Саратовстат. Видна тенденция роста среднемесячной заработной платы в нашей области. В ноябре прошлого года она возросла почти на 2 тысячи и составила 30213 руб.

То есть, область вошла в число регионов, где зарплата превышает 30 тыс. руб., и поднялась с 14 на 10 место в рейтинге Приволжского федерального округа, обойдя Мордовию, Кировскую область и Марий Эл.

Вопросы повышения зарплаты всегда находятся в спектре внимания Вячеслава Володина. Он неоднократно говорил и о борьбе с «серой» зарплатой. Предлагая пути повышения зарплат для молодых специалистов в здравоохранении и образовании. Реальное повышение может дать поднятие экономики, создание новых рабочих мест.

Безусловно, надо стремиться к еще более высоким показателям. У нашей области хорошие перспективы по развитию промышленности, аграрного сектора и других отраслей. Повышение уровня дохода людей, качества их жизни — первоочередная задача, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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