Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
В Саратове 8 февраля пройдет профилактический осмотр населения по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Мероприятие состоится в рамках Всемирного дня борьбы против рака.
Осмотры будут проводить врачи-онкологи ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» по адресу: Саратов, микрорайон «Смирновское ущелье», здание 1в, ЛДО №3 и по адресу: Вольск, улица Пионерская, дом 59а, строение 3.
Для прохождения осмотра необходимо предварительно записаться по телефону cаll-центра 8 (8452) 39-44-20 (по будням с 8:00 до 18:00). Телефоны для справок: 39-44-20, 39-44-21, 39-44-31
При себе необходимо иметь копии паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛС, имеющихся результатов обследования.
- Заболевания, выявленные на ранней стадии, — излечимы! — отметили специалисты областного онкодиспансера.
ИСТОЧНИК KP.RU