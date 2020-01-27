2020-01-27T16:55:57+03:00
Общество

Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака

Мероприятие пройдет 8 февраля
Екатерина Семенова
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В Саратове 8 февраля пройдет профилактический осмотр населения по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Мероприятие состоится в рамках Всемирного дня борьбы против рака.

Осмотры будут проводить врачи-онкологи ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» по адресу: Саратов, микрорайон «Смирновское ущелье», здание 1в, ЛДО №3 и по адресу: Вольск, улица Пионерская, дом 59а, строение 3.

Для прохождения осмотра необходимо предварительно записаться по телефону cаll-центра 8 (8452) 39-44-20 (по будням с 8:00 до 18:00). Телефоны для справок: 39-44-20, 39-44-21, 39-44-31

При себе необходимо иметь копии паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛС, имеющихся результатов обследования.

- Заболевания, выявленные на ранней стадии, — излечимы! — отметили специалисты областного онкодиспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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