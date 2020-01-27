При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Водительница одной из машин сбежала с места ДТП
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Саратовском районе днем 27 января столкнулись ВАЗ-2109 и Citroen.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 14:15 на 724-м км трассы Р-22 «Каспий».
Очевидцы рассказывают, что после удара иномарка отлетела в сторону и врезалась в поклонный деревянный крест, который сломался. Женщина, сидевшая за рулем отечественного авто, ушла с места аварии, взяв с собой юных пассажиров.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Водительница иномарки была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU