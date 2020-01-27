Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
Сертификата не было и на 40 кг капусты
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В субботу, 25 января, на контрольном посту в Озинках инспекторы Россельхознадзора Саратовской области не пропустили опасный товар.
- Из Казахстана в РФ ввозили 1,5 тонны шиповника и 40 кг свежей капусты. Ни у первой, ни у второй продукции не было фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Ввоз товара в Россию запретили, а виновника привлекли к административной ответственности.
Груз вернули в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU