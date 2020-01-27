2020-01-27T16:20:27+03:00
Общество

Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника

Сертификата не было и на 40 кг капусты
Ольга Симонова
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В субботу, 25 января, на контрольном посту в Озинках инспекторы Россельхознадзора Саратовской области не пропустили опасный товар.

- Из Казахстана в РФ ввозили 1,5 тонны шиповника и 40 кг свежей капусты. Ни у первой, ни у второй продукции не было фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Ввоз товара в Россию запретили, а виновника привлекли к административной ответственности.

Груз вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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