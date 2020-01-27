За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:07:44+03:00

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Во время рейда «Нетрезвый водитель» в Саратове, который проводился по вечерам и ночам 24 и 25 января, поймали пятерых пьяных автолюбителей.

- Еще трое отказались проходить медосвидетельствование, столько же уже были лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

По всем случаям составлены протоколы.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости преступать закон и садиться пьяными за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU