За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Еще трое оказались лишены прав
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Во время рейда «Нетрезвый водитель» в Саратове, который проводился по вечерам и ночам 24 и 25 января, поймали пятерых пьяных автолюбителей.
- Еще трое отказались проходить медосвидетельствование, столько же уже были лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
По всем случаям составлены протоколы.
Госавтоинспекция напоминает о недопустимости преступать закон и садиться пьяными за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU