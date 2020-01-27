Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Ученики ДШИ №1 Вольска и ДШИ поселка Сенной стали призерами и победителями международного конкурса «Серебряковские дебюты».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятие проходило в Волгограде с 21 по 23 января.
Всего в конкурсе исполнительского фортепианного мастерства участвовали более 130 человек из России и китайского города Яньтай.
Варвара Федотова завоевала гран-при в номинации «Сольное исполнительство», Ангелина Кузнецова и Дарина Казимирова — лауреаты I степени, Анастасия Бритвина, Диана Григорьева, Сергей Цвыченко и Тамара Седенкова — II степени, Дарья Андреева и Юлия Туртаева — III степени.
В номинации «Ансамблевое мастерство» лауреатами I степени стали Юлия Туртаева и Сергей Цвыченко, диплом II степени — Ангелина Кузнецова. Все эти дети — ученики вольской ДШИ №1.
Также призерами стали обучающиеся в ДШИ поселка Сенной — Валентина и Иулиания Федуловы. Валентина — лауреат I степени, а Иулиания — II.
ИСТОЧНИК KP.RU