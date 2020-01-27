2020-01-27T15:56:37+03:00
Звезды

Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»

Варвара Федотова завоевала гран-при в номинации «Сольное исполнительство»
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ученики ДШИ №1 Вольска и ДШИ поселка Сенной стали призерами и победителями международного конкурса «Серебряковские дебюты».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятие проходило в Волгограде с 21 по 23 января.

Всего в конкурсе исполнительского фортепианного мастерства участвовали более 130 человек из России и китайского города Яньтай.

Варвара Федотова завоевала гран-при в номинации «Сольное исполнительство», Ангелина Кузнецова и Дарина Казимирова — лауреаты I степени, Анастасия Бритвина, Диана Григорьева, Сергей Цвыченко и Тамара Седенкова — II степени, Дарья Андреева и Юлия Туртаева — III степени.

В номинации «Ансамблевое мастерство» лауреатами I степени стали Юлия Туртаева и Сергей Цвыченко, диплом II степени — Ангелина Кузнецова. Все эти дети — ученики вольской ДШИ №1.

Также призерами стали обучающиеся в ДШИ поселка Сенной — Валентина и Иулиания Федуловы. Валентина — лауреат I степени, а Иулиания — II.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовской области присвоен кредитный рейтинг категории А
Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
Объявлен карантин в школах Энгельса
При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
В Татищевском районе прошел массовый забег на лыжах
Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС
Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок
В Саратове открыта горячая линия по коронавирусу