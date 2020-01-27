Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:56:37+03:00

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Ученики ДШИ №1 Вольска и ДШИ поселка Сенной стали призерами и победителями международного конкурса «Серебряковские дебюты».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятие проходило в Волгограде с 21 по 23 января.

Всего в конкурсе исполнительского фортепианного мастерства участвовали более 130 человек из России и китайского города Яньтай.

Варвара Федотова завоевала гран-при в номинации «Сольное исполнительство», Ангелина Кузнецова и Дарина Казимирова — лауреаты I степени, Анастасия Бритвина, Диана Григорьева, Сергей Цвыченко и Тамара Седенкова — II степени, Дарья Андреева и Юлия Туртаева — III степени.

В номинации «Ансамблевое мастерство» лауреатами I степени стали Юлия Туртаева и Сергей Цвыченко, диплом II степени — Ангелина Кузнецова. Все эти дети — ученики вольской ДШИ №1.

Также призерами стали обучающиеся в ДШИ поселка Сенной — Валентина и Иулиания Федуловы. Валентина — лауреат I степени, а Иулиания — II.

ИСТОЧНИК KP.RU