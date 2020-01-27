Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Женщина за деньги держала мать в больнице
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В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело о даче взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, оно заведено в отношении 49-летней жительницы Московской области.
По версии следствия, с декабря 2016 по февраль 2018 года она перечислила на карту завотделением больницы в Балашове 30 тыс. рублей. За эти деньги врач продлевал пребывание матери женщины в медучреждении.
Ранее медик уже был признан виновным по этому делу и приговорен к двум годам условно с испытательным сроком два года.
ИСТОЧНИК KP.RU