ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
В Саратовской области 28 и 29 января пройдет профилактическое мероприятие «Будь ярким на дороге!»
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, цель мероприятия — обезопасть юных пешеходов.
Запланированы акции по распространению световозвращающих элементов. Сотрудники ГИБДД вместе с участниками «Родительского контроля» проверят, как школьники используют такие значки, и разъяснят их важность.
Всего в 2019 году на дорогах региона произошло 145 ДТП с участием детей-пешеходов. 149 несовершеннолетних получили травмы, двое погибли. 62 ребенка были сбиты на переходах. При этом, 56 аварий случились по вине самых юных пешеходов.
Статистика свидетельствует, что 25 авария произошли в темное время суток. И лишь у 11 из 28 пострадавших в них детей были световозвращающие знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU