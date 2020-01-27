2020-01-27T15:21:52+03:00
Происшествия

ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы

За год в авариях пострадали 149 детей-пешеходов
Екатерина Семенова
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В Саратовской области 28 и 29 января пройдет профилактическое мероприятие «Будь ярким на дороге!»

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, цель мероприятия — обезопасть юных пешеходов.

Запланированы акции по распространению световозвращающих элементов. Сотрудники ГИБДД вместе с участниками «Родительского контроля» проверят, как школьники используют такие значки, и разъяснят их важность.

Всего в 2019 году на дорогах региона произошло 145 ДТП с участием детей-пешеходов. 149 несовершеннолетних получили травмы, двое погибли. 62 ребенка были сбиты на переходах. При этом, 56 аварий случились по вине самых юных пешеходов.

Статистика свидетельствует, что 25 авария произошли в темное время суток. И лишь у 11 из 28 пострадавших в них детей были световозвращающие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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